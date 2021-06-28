Мурашко: Всего 0,5% вакцинированных повторно заболели COVID-19
Менее одного процента вакцинированных россиян повторно заболели коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели», - сказал Мурашко в эфире Первого канала.
По словам министра, для большинства из этих людей заболевание протекало в легкой и бессимптомной форме.
Мурашко также сообщил, что В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за вакцинации. По его данным, число привившихся возросло до 23 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru