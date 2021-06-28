Мурашко: Всего 0,5% вакцинированных повторно заболели COVID-19

Менее одного процента вакцинированных россиян повторно заболели коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели», - сказал Мурашко в эфире Первого канала.

По словам министра, для большинства из этих людей заболевание протекало в легкой и бессимптомной форме.

Мурашко также сообщил, что В России не зафиксировано ни одного случая смерти из-за вакцинации. По его данным, число привившихся возросло до 23 миллионов человек.

