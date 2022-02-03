Мурашко: в России нужны новые меры по борьбе с сахарным диабетом

О необходимости введения дополнительных мер по борьбе с сахарным диабетом в стране заявил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, нужно повсеместно внедрять новые методы терапии, а также современные методики по мониторингу глюкозы в крови.

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«Сахарный диабет сегодня является заболеванием уже, в том числе, и манифестирующим после перенесенного ковида, в основном это второй тип», - пояснил министр на встрече президента Владимира Путина с членами «Деловой России». Мурашко подчеркнул также, что заболевание стремительно молодеет.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева рассказала, что переболевшие тяжелой формой коронавируса подвержены рискам образования у них сахарного диабета.

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