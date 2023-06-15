Москва запускает проект по развитию роботической хирургии в онкологии

По ее словам, в прошлом году в московских стационарах провели более тысячи операций с помощью робот-ассистированных систем. Этот показатель превышает на 14% данные за предшествующий год. Москва запустит проект по оснащению всех онкостационаров робот-ассистированными системами «Da Vinci», чтобы расширить зону применения роботов в хирургии. Эти системы позволят хирургам проводить операции с минимальной травматичностью и обеспечит более быструю послеоперационную реабилитацию.

Вице-мэр рассказала, что в прошлом году врачи провели около 600 операций пациентам с онкологией по профилю «урология» с помощью робот-ассистированных систем. Уточняется, что количество этих операций увеличилось на 11% по сравнению с показателями 2021 года. Также в 2022 году было проведено в рамках программы на 20% больше высокотехнологичных операций по профилю «онкология», чем годом ранее.

