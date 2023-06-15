Москва запускает проект по развитию роботической хирургии в онкологии
В Москве растет объем малоинвазивных высокотехнологичных операций, выполняемых при онкологических заболеваниях с помощью робот-ассистированных систем, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в прошлом году в московских стационарах провели более тысячи операций с помощью робот-ассистированных систем. Этот показатель превышает на 14% данные за предшествующий год. Москва запустит проект по оснащению всех онкостационаров робот-ассистированными системами «Da Vinci», чтобы расширить зону применения роботов в хирургии. Эти системы позволят хирургам проводить операции с минимальной травматичностью и обеспечит более быструю послеоперационную реабилитацию.
Вице-мэр рассказала, что в прошлом году врачи провели около 600 операций пациентам с онкологией по профилю «урология» с помощью робот-ассистированных систем. Уточняется, что количество этих операций увеличилось на 11% по сравнению с показателями 2021 года. Также в 2022 году было проведено в рамках программы на 20% больше высокотехнологичных операций по профилю «онкология», чем годом ранее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония сообщила о ракетном пуске КНДР
- Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass
- Борис Гребенщиков оштрафован судом на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
- Девять женщин обвинили 85-летнего актера Билла Косби в домогательствах
- Песков заявил, что многие в правительстве поддерживают приватизацию
- Набиуллина поддержала идею о новой приватизации в России
- ЛДПР представила на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»
- Памфилова: выборы в новых регионах состоятся 10 сентября
- Путин примет участие в открытии участка трассы М-4 «Дон»
- В Кремле оценили проверки Минюста в «Ельцин-центре»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru