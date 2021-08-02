Молодых британцев заманивают на вакцинацию пиццей и поездками на такси
Молодые жители Великобритании, решившие вакцинироваться от COVID-19, смогут бесплатно доехать до медицинского пункта на такси, и получат в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом, сообщает ТАСС.
Это должно увеличить число вакцинированных среди молодежи. В настоящее время около 2,5 млн британцев в возрасте от 18 до 25 лет не привились от коронавируса. Тем временем, премьер-министр Борис Джонсон объявил, что с сентября для посещения ночных клубов будет необходимо предъявлять паспорт вакцинации.
Не исключено, что власти ограничат доступ невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в вузах.
Ранее президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100.
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