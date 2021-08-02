Молодых британцев заманивают на вакцинацию пиццей и поездками на такси

Это должно увеличить число вакцинированных среди молодежи. В настоящее время около 2,5 млн британцев в возрасте от 18 до 25 лет не привились от коронавируса. Тем временем, премьер-министр Борис Джонсон объявил, что с сентября для посещения ночных клубов будет необходимо предъявлять паспорт вакцинации.

Не исключено, что власти ограничат доступ невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в вузах.

Ранее президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100.

