Минздрав не планирует ограничения по онлайн продаже лекарств

Министерство здравоохранения России не предполагает введения каких-либо ограничений по реализации лекарств дистанционным способом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что ограничения не коснутся как безрецептурных, так рецептурных препаратов. Так там прокомментировали материал «Известий», согласно которому, Минздрав планирует изменить систему прослеживаемости маркированных лекарств.

Как сообщало издание, предполагалось обязать онлайн-агрегаторы отчитываться о движении препаратов до покупателя. Из-за расходов на эту процедуру агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств.