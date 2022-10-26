Минздрав не планирует ограничения по онлайн продаже лекарств
Министерство здравоохранения России не предполагает введения каких-либо ограничений по реализации лекарств дистанционным способом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что ограничения не коснутся как безрецептурных, так рецептурных препаратов. Так там прокомментировали материал «Известий», согласно которому, Минздрав планирует изменить систему прослеживаемости маркированных лекарств.
Как сообщало издание, предполагалось обязать онлайн-агрегаторы отчитываться о движении препаратов до покупателя. Из-за расходов на эту процедуру агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств.
В Минздраве пояснили, что, согласно законодательству, компании и индивидуальные предприниматели обязаны вносить соответствующие данные в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП).
В рамках продажи безрецептурных препаратов дистанционным способом аптеки могут заключать договор с владельцем агрегатора. В этом случае сама аптека ведет регистрацию заказов и доставок препаратов, а также вносит сведения об оплаченных и полученных лекарствах в систему МДЛП.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сентябре стало известно, что международные фармацевтические компании приостановили клинические испытания препаратов в России. Без этого невозможна регистрация лекарств в РФ.
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