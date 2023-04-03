«Мер недостаточно»: В отрасли раскритиковали борьбу с перекупщиками лекарств

Собеседник НСН отметил, что по многим позициям нет дефицита препаратов.

«К примеру, у «Но-шпа» есть альтернатива – не брендированный препарат Дротаверина гидрохлорид. Перебои случаются с разными препаратами, но в основной массе проблем нет. Заменить легко, но неудобства действительно возникают», - резюмировал Беспалов.

Ранее Николай Беспалов в эфире НСН заявил, что инициатива о введении штрафов за продажу лекарств без рецепта является беспощадной, абсолютно все аптеки в России продают препараты таким образом, потому что система здравоохранения не справляется с выпиской нужного объема рецептов.

