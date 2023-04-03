«Мер недостаточно»: В отрасли раскритиковали борьбу с перекупщиками лекарств
Борьба с серыми каналами продаж лекарств ведется, но с переменным успехом, сказал НСН Николай Беспалов.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в разговоре с НСН заявил, что ФАС и Росздравнадзор с переменным успехом борются с перекупщиками лекарств.
Временный дефицит отдельных лекарств активизировал перекупщиков. В социальных сетях созданы десятки групп и каналов по продаже препаратов. Беспалов считает, что контролирующие органы недостаточно хорошо ведут борьбу с серым рынком.
«Декларируют какую-то борьбу, но этих мер недостаточно. Определённая деятельность по перекрытию серых каналов ведется, но с переменным успехом. Таких ресурсов очень много, потому перекрыть их практически невозможно. Потребителю к подобным ресурсам лучше не обращаться. С помощью фармацевта или врача подобрать можно аналог. Иногда обращение к подобным ресурсам оправдано, когда препарат действительно невозможно заменить, но никогда речь идет о «Бисептоле» или «Но-шпа». Это совершенно точно абсурд», - сказал Беспалов.
Собеседник НСН отметил, что по многим позициям нет дефицита препаратов.
«К примеру, у «Но-шпа» есть альтернатива – не брендированный препарат Дротаверина гидрохлорид. Перебои случаются с разными препаратами, но в основной массе проблем нет. Заменить легко, но неудобства действительно возникают», - резюмировал Беспалов.
Ранее Николай Беспалов в эфире НСН заявил, что инициатива о введении штрафов за продажу лекарств без рецепта является беспощадной, абсолютно все аптеки в России продают препараты таким образом, потому что система здравоохранения не справляется с выпиской нужного объема рецептов.
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