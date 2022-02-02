Врач описал эффект красного вина против коронавируса

Однако само заражение употребление вина, тем более чрезмерное, не предотвращает, судя по тому, что в странах, где его производят и пьют — Италия, Франция, Греция, была высокая смертность и заболеваемость до начала вакцинации, заявил иммунолог.

Вопрос о пользе красного вина в борьбе с коронавирусом возник из-за результатов работы китайских ученых из Шеньчженя. Они, проанализировав данные тысяч британских пациентов в возрасте 69 лет, сделали вывод, что среди пьющих больше полулитра вина (два бокала по 200-250 мл) в день, заразившихся COVID-19 меньше, чем среди трезвенников.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что домашнее лечение от коронавируса признано эффективным, если проходит под контролем специалиста.

