Врач описал эффект красного вина против коронавируса
Красное вино содержит ряд веществ, которые помогут смягчить последствия короновируса, но предотвратить заражение им не под силу. Об этом сообщил «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, умеренное количество красного вина способствует сохранению целостности сосудов и препятствует избыточному тромбообразованию.
Однако само заражение употребление вина, тем более чрезмерное, не предотвращает, судя по тому, что в странах, где его производят и пьют — Италия, Франция, Греция, была высокая смертность и заболеваемость до начала вакцинации, заявил иммунолог.
Вопрос о пользе красного вина в борьбе с коронавирусом возник из-за результатов работы китайских ученых из Шеньчженя. Они, проанализировав данные тысяч британских пациентов в возрасте 69 лет, сделали вывод, что среди пьющих больше полулитра вина (два бокала по 200-250 мл) в день, заразившихся COVID-19 меньше, чем среди трезвенников.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что домашнее лечение от коронавируса признано эффективным, если проходит под контролем специалиста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru