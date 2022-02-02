Врач описал эффект красного вина против коронавируса

Красное вино содержит ряд веществ, которые помогут смягчить последствия короновируса, но предотвратить заражение им не под силу. Об этом сообщил «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, умеренное количество красного вина способствует сохранению целостности сосудов и препятствует избыточному тромбообразованию.

Врач-диетолог оценила полезные свойства холодца и заливной рыбы

Однако само заражение употребление вина, тем более чрезмерное, не предотвращает, судя по тому, что в странах, где его производят и пьют — Италия, Франция, Греция, была высокая смертность и заболеваемость до начала вакцинации, заявил иммунолог.

Вопрос о пользе красного вина в борьбе с коронавирусом возник из-за результатов работы китайских ученых из Шеньчженя. Они, проанализировав данные тысяч британских пациентов в возрасте 69 лет, сделали вывод, что среди пьющих больше полулитра вина (два бокала по 200-250 мл) в день, заразившихся COVID-19 меньше, чем среди трезвенников.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что домашнее лечение от коронавируса признано эффективным, если проходит под контролем специалиста.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КоронавирусВиноиммунологВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры