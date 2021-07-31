Инфекционист заявил об участившихся случаях COVID-19 среди детей

Дети стали значительно чаще болеть коронавирусной инфекцией по сравнению с зимой, для защиты от болезни родителям необходимо прививаться. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.

«Сейчас "дельта"-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех», — подчеркнул медик.

Тимаков отметил, что до этого дети «почти не заболевали».

По словам инфекциониста, родителям важно сделать прививку, чтобы не заразить своих детей.

