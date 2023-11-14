Иммунолог назвал опасные симптомы новых штаммов COVID-19
У новых штаммов COVID-19, таких как «эриус» и «пирола», нет явно выраженных клинических отличий от предшественников. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.
Однако, как рассказал эксперт «Ленте.ру», заболевшему стоит насторожиться при подозрении, что заболевание переходит в среднетяжелую или тяжелую форму.
Речь может идти об одышке или снижении сатурации (насыщения крови кислородом)до 93 процентов и меньше.
Медик также предупредил о любых нарушениях сознания, например, оглушенность, сонливость, слабость, потеря интереса к деятельности. Внимание стоит обратить и на держащуюся несколько дней температуру выше 39 градусов.
Посинение носогубного треугольника, резкие боли в животе или голове могут свидетельствовать о тромбозе.
Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 ноября заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Капитан Марвел 2» стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel
- Доллар подешевел до 91 рубля впервые с 28 июля
- Иммунолог назвал опасные симптомы новых штаммов COVID-19
- Аксенов: Массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируется
- Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения коронавирусом в России
- Финляндия готовит ограничения для въезда из России
- ООН упрекнула Украину в нарушении Оттавской конвенции о противопехотных минах
- СМИ назвали главу штаба в случае участия Путина в выборах
- Госдума одобрила повышение пенсий военным пенсионерам
- Кравцов: Четыре новых словаря разработают к концу 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru