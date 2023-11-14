Иммунолог назвал опасные симптомы новых штаммов COVID-19

Речь может идти об одышке или снижении сатурации (насыщения крови кислородом)до 93 процентов и меньше.

Медик также предупредил о любых нарушениях сознания, например, оглушенность, сонливость, слабость, потеря интереса к деятельности. Внимание стоит обратить и на держащуюся несколько дней температуру выше 39 градусов.

Посинение носогубного треугольника, резкие боли в животе или голове могут свидетельствовать о тромбозе.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 ноября заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола».

