Греческого псевдоврача приговорили к 50 годам лишения свободы
Суд в Греции приговорил псевдоврача к восьми пожизненным срокам. Его признали виновным в смерти семи человек и попытке убийства шести. Об это сообщает местная газета. Виновному грозит 50 лет лишения свободы, 20 условно, а также штраф в размере €327 тысяч.
50-летний Николаос Контостатис за большие суммы продавал знахарские средства и травы людям, болевшим раком, среди которых было двое детей. Пациенты «врача» не прибегали к лечению традиционной медицины, в результате чего скончались.
Судья рассматривал дело о 12 убийствах и 14 покушений на них. Однако подсудимый признан виновным в семи убийствах, шести покушениях на убийство и ряде других тяжких преступлений. Рядом с фигурантом на скамье подсудимых находились 16 человек. Они были оправданы.
Согласно решению суда первой инстанции, изначально Контостатис проведет в заключении 25 лет. Получившим пожизненное заключение греческое правосудие позволяет выйти на свободу после отбывания части срока.
Данный приговор считается одним из самых громких в судебной практики.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно статистике, у каждого пятого жителя планеты в течение жизни диагностируют рак. Он является одной из главных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ, на нее приходится более 20 процентов всех смертей. По мнению ученых, по меньшей мере 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, если обеспечить население соответствующим медицинским обслуживанием, а ранняя диагностика помогает значительно сократить смертность от этой болезни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Россияне начали скупать товары «от порчи и сглаза»
- Бэнкси выиграл спор об использовании прав на товарный знак
- СМИ: в США заканчиваются запасы оружия для Украины
- «Стало легче жить»: В гостиничном бизнесе оценили текущее состояние отрасли
- СМИ: после саммита G20 Великобритания утратила статус влиятельной страны
- Греческого псевдоврача приговорили к 50 годам лишения свободы
- В ОП заявили о терроре и геноциде русскоговорящих в Херсоне
- Состоялся телефонный разговор Путина и Алиева
- Краснодарский край с начала 2022 года посетили 16 млн туристов
- СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов досрочно расторгнуть контракт с Роналду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru