Греческого псевдоврача приговорили к 50 годам лишения свободы

Судья рассматривал дело о 12 убийствах и 14 покушений на них. Однако подсудимый признан виновным в семи убийствах, шести покушениях на убийство и ряде других тяжких преступлений. Рядом с фигурантом на скамье подсудимых находились 16 человек. Они были оправданы.

Согласно решению суда первой инстанции, изначально Контостатис проведет в заключении 25 лет. Получившим пожизненное заключение греческое правосудие позволяет выйти на свободу после отбывания части срока.

Данный приговор считается одним из самых громких в судебной практики.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно статистике, у каждого пятого жителя планеты в течение жизни диагностируют рак. Он является одной из главных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ, на нее приходится более 20 процентов всех смертей. По мнению ученых, по меньшей мере 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, если обеспечить население соответствующим медицинским обслуживанием, а ранняя диагностика помогает значительно сократить смертность от этой болезни.

