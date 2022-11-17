Греческого псевдоврача приговорили к 50 годам лишения свободы

Суд в Греции приговорил псевдоврача к восьми пожизненным срокам. Его признали виновным в смерти семи человек и попытке убийства шести. Об это сообщает местная газета. Виновному грозит 50 лет лишения свободы, 20 условно, а также штраф в размере €327 тысяч.

50-летний Николаос Контостатис за большие суммы продавал знахарские средства и травы людям, болевшим раком, среди которых было двое детей. Пациенты «врача» не прибегали к лечению традиционной медицины, в результате чего скончались.

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Судья рассматривал дело о 12 убийствах и 14 покушений на них. Однако подсудимый признан виновным в семи убийствах, шести покушениях на убийство и ряде других тяжких преступлений. Рядом с фигурантом на скамье подсудимых находились 16 человек. Они были оправданы.

Согласно решению суда первой инстанции, изначально Контостатис проведет в заключении 25 лет. Получившим пожизненное заключение греческое правосудие позволяет выйти на свободу после отбывания части срока.

Данный приговор считается одним из самых громких в судебной практики.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно статистике, у каждого пятого жителя планеты в течение жизни диагностируют рак. Он является одной из главных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ, на нее приходится более 20 процентов всех смертей. По мнению ученых, по меньшей мере 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, если обеспечить население соответствующим медицинским обслуживанием, а ранняя диагностика помогает значительно сократить смертность от этой болезни.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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