Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививка от коронавируса спасает жизни и матери, и ребёнка, сообщает РИА Новости.

По её словам, что чаще всего у вакцинированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, в том числе и у беременных.

«Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребёнка и избежание негативных последствий, которые бывают после перенесенного ковида», - подчеркнула Голикова.

Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что в России от коронавируса привились уже 43 миллиона человек, однако этого «пока недостаточно» и в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию.

