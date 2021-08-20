Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививка от коронавируса спасает жизни и матери, и ребёнка, сообщает РИА Новости.
По её словам, что чаще всего у вакцинированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме, в том числе и у беременных.
«Вакцинация - это спасение жизни для беременной и себя, и своего ребёнка и избежание негативных последствий, которые бывают после перенесенного ковида», - подчеркнула Голикова.
Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что в России от коронавируса привились уже 43 миллиона человек, однако этого «пока недостаточно» и в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию.
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