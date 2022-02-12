Гастроэнтеролог рассказал, какие болезни вызывают запах изо рта

Неприятный запах изо рта — галитоз – является следствием различных болезней, рассказал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия «Известиям».

Стоматолог объяснил негативные последствия ношения масок

Избыточный рост анаэробных бактерий является главной причиной неприятного запаха изо рта. Это явление характерно для кариеса, гингивита, парадонтоза, кандидоза полости рта или языка, тонзиллита, назофарингита, инфекционного эзофагита, хронического гастрита и гастродуоденита, а также цирроза печени.

Для профилактики галитоза Каландия рекомендовал проводить регулярную гигиену полости рта, исключить сладкое, чтобы избежать развития кариеса, и делать профессиональную чистку зубов у стоматолога.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала «Москве 24», что пытаться скрывать жвачкой плохой запах изо рта не рекомендуется.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БолезньРоссияРоссиянеЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры