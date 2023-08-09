Эксперт назвал возможные последствия травм певицы Лады Дэнс
Существует риск, что при ушибах позвоночника и черепно-мозговой травме, полученных во время ДТП, могут наступить отсроченные последствия в виде кровоизлияния или остеопороза, заявил травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Ярослав Хренников, сообщает «Вечерняя Москва».
Так он прокомментировал травмы, которые недавно получила актриса и певица Лада Дэнс во время аварии на 52-м километре трассы М-2. В результате ДТП она повредила бедро, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. По словам специалиста, если не произвести своевременное лечение, эти повреждения могут иметь тяжелые последствия, так как при подобных травмах нарушается работа жизненно важных органов.
«Впоследствии в головном мозге могут развиться тромбозы сосудов, приводящие к развитию аневризм, которые нередко лопаются, и наступает смертельный исход», — предупредил эксперт.
Он также отметил, что если пострадал позвоночник, то не исключено развитие отсроченного перелома, грыжи и остеопороза. У некоторых пациентов затем наступает инвалидность.
«Такой сценарий происходит, если человек не проходит терапию», - уточнил врач.
Он также добавил, что если будет обнаружен перелом свода черепа, то без операции не обойтись.
Ранее стало известно, что певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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