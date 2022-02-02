Доктор Мясников перечислил советские «суперпродукты»
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять советских незаслуженно забытых «суперпродуктов».
В эфире канала «Россия 1» медик посоветовал употреблять рыбий жир, гематоген, морскую капусту, чайный гриб и яблочный уксус.
Мясников напомнил, что полезный рыбий жир в советские времена «давали в обязательном порядке», а его регулярное употребление улучшает общее состояние здоровья, иммунитет и память.
Кроме того, по словам врача, гематоген — «не просто шоколадка»: содержащиеся в нем железо и сахар повышают уровень гемоглобина в крови, избавляя от усталости и слабости, отмечает РИА ФАН.
В свою очередь, морская капуста — источник йода, витаминов и антиоксидантов, чайный гриб необходим для укрепления иммунитета и улучшения работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Кроме того, яблочный уксус помогает худеть и бороться с перхотью.
Ранее доктор Мясников заявил, что витамин С неэффективен для профилактики простуды, однако все же может сократить время болезни, пишет «Свободная пресса».
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