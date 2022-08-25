Депутаты предложили запретить рекламу фастфуда для детей

Письмо об этом она направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. По словам парламентария, необходимо формировать здоровые пищевые привычки. Речь идет не только о рекламе фастфуда, но и снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделиях, сладких газированных напитках и колбасных изделиях.

Как отметила депутат, необходимо сократить количество рекламных роликов с фастфудом и газированными напитками. Кроме того, для такой рекламы необходимо добавить специальное предупреждение, которое будет сообщать об особенностях влияния продукта на организм.

Напомним, Фастфуд и жирная пища, красное мясо, кондитерские изделия могут вызвать развитие нескольких видов рака. Около двух третьих всех онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием.

