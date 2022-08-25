Депутаты предложили запретить рекламу фастфуда для детей
В России могут запретить рекламу фастфуда и газировки на детском телевидении и на сайтах, доступных детям и подросткам до 16 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.
Письмо об этом она направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. По словам парламентария, необходимо формировать здоровые пищевые привычки. Речь идет не только о рекламе фастфуда, но и снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделиях, сладких газированных напитках и колбасных изделиях.
Как отметила депутат, необходимо сократить количество рекламных роликов с фастфудом и газированными напитками. Кроме того, для такой рекламы необходимо добавить специальное предупреждение, которое будет сообщать об особенностях влияния продукта на организм.
Напомним, Фастфуд и жирная пища, красное мясо, кондитерские изделия могут вызвать развитие нескольких видов рака. Около двух третьих всех онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием.
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