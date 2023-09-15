Журналист Никсон осудил решение Киева направить солдат на минные поля
Американский журналист Гарланд Никсон возмутился решением Киева направить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские минные поля. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.
«Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: «Вон там минное поле, ступайте туда?» - недоумевает эксперт.
Он назвал правительство президента Владимира Зеленского худшим в мире. По его мнению, руководством страны управляют из-за рубежа.
Также Никсон обратил внимание на продажу украинских активов крупным западным корпорациям.
По данным газеты Financial Times, ВСУ приостановили контрнаступление из-за неспособности воевать крупными подразделениями. В публикации говорится, что украинская армия потеряла почти пятую часть техники, поставленной странами НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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