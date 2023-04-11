Журналист из США назвал обстрелы Донбасса террором

Украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке и терроризирует мирное население, заявил в интервью РИА Новости американский журналист Ренди Кредико.

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Корреспондент посетил Донецк в апреле. Он убедился, что город обстреливают с украинских позиций.

Журналист упрекнул американские СМИ в однобоком освещении ситуации. В репортажах CNN и The New York Times нет правды о Донбассе, констатировал Кредико.

Он обратил внимание, что в западной прессе отсутствуют упоминания о ежедневных обстрелах Донецка. Корреспондент восхитился стойкостью горожан.

Украинские власти боятся контрнаступления своей армии, заявил «Радиоточке НСН» бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай. Он считает, что ВСУ растратят последние ресурсы в атаках на российские позиции.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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