Журналист из США назвал обстрелы Донбасса террором
Украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке и терроризирует мирное население, заявил в интервью РИА Новости американский журналист Ренди Кредико.
Корреспондент посетил Донецк в апреле. Он убедился, что город обстреливают с украинских позиций.
Журналист упрекнул американские СМИ в однобоком освещении ситуации. В репортажах CNN и The New York Times нет правды о Донбассе, констатировал Кредико.
Он обратил внимание, что в западной прессе отсутствуют упоминания о ежедневных обстрелах Донецка. Корреспондент восхитился стойкостью горожан.
Украинские власти боятся контрнаступления своей армии, заявил «Радиоточке НСН» бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай. Он считает, что ВСУ растратят последние ресурсы в атаках на российские позиции.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Журналист из США назвал обстрелы Донбасса террором
- Ценам на недвижимость предрекли падение из-за цифровизации
- Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России
- Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
- ЦБ сообщил о росте числа рублевых счетов и депозитов
- СМИ: Зеленский готов отдать часть территории Украины ради Крыма
- Проживающим за рубежом россиянам рекомендовали взять отпуск для службы в армии
- В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию
- Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пояса»
- Премьер Канады ввел санкции против 14 физлиц и 34 юрлиц России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru