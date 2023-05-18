Жителей Украины предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах

Украинские власти могут начать раздавать повестки на пляжах, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на руководителя пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталью Гуменюк.

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По ее словам, это связано с тем, что пляжи являются общественным местом. «То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан», — заявила она.

Гуменюк призвала украинцев не относиться к повесткам как к мере наказания — уведомления получают военнообязанные граждане.

Ранее на Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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