Жителей Украины предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах
Украинские власти могут начать раздавать повестки на пляжах, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на руководителя пресс-центра украинских сил охраны и обороны юга Наталью Гуменюк.
По ее словам, это связано с тем, что пляжи являются общественным местом. «То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан», — заявила она.
Гуменюк призвала украинцев не относиться к повесткам как к мере наказания — уведомления получают военнообязанные граждане.
Ранее на Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru