Жителей Украины предупредили о возможной раздаче повесток на пляжах

По ее словам, это связано с тем, что пляжи являются общественным местом. «То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан», — заявила она.

Гуменюк призвала украинцев не относиться к повесткам как к мере наказания — уведомления получают военнообязанные граждане.

Ранее на Украине предложили использовать мессенджеры для отправки повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

