Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться

Канашевич считает, что жителям района нужно принять «взвешенное решение» и выехать в безопасные регионы Украины. Причиной он назвал обострение ситуации под Купянском.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары», - перечислил Канашевич.

Власти могут провести обязательную эвакуацию в 53 населенных пунктах района. Она коснется 11 тысяч человек.

В эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил об освобождении российскими силами пяти населенных пунктов Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

