Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться
Исполняющий обязанности главы Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал местных жителей эвакуироваться. Об этом сообщили в Telegram-канале «Политика страны».
Канашевич считает, что жителям района нужно принять «взвешенное решение» и выехать в безопасные регионы Украины. Причиной он назвал обострение ситуации под Купянском.
«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары», - перечислил Канашевич.
Власти могут провести обязательную эвакуацию в 53 населенных пунктах района. Она коснется 11 тысяч человек.
В эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил об освобождении российскими силами пяти населенных пунктов Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru