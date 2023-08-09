Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться

Исполняющий обязанности главы Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал местных жителей эвакуироваться. Об этом сообщили в Telegram-канале «Политика страны».

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Канашевич считает, что жителям района нужно принять «взвешенное решение» и выехать в безопасные регионы Украины. Причиной он назвал обострение ситуации под Купянском.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары», - перечислил Канашевич.

Власти могут провести обязательную эвакуацию в 53 населенных пунктах района. Она коснется 11 тысяч человек.

В эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил об освобождении российскими силами пяти населенных пунктов Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаХарьков

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