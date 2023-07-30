Зеленского заподозрили в рассекречивании центра управления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Днепр (бывший Днепропетровск) мог выдать расположение командного центра ВСУ. Об этом пишет издание Asia Times.
Зеленский побывал в Днепре 28 июля. Он встретился с командующим сухопутными войсками генералом Александром Сырским и руководителям Главного управления разведки Кириллом Будановым.
Газета отметила, что российская разведка внимательно следит за перемещениями Зеленского. Его приезд в Днепр мог выдать расположение командного центра.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия нанесла удары по трем районам сосредоточения украинских подразделений в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru