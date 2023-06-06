Зеленский заявил об отсутствии на Украине инфраструктуры для F-16

Украинский лидер отметил, что в Киеве ждут предоставления «мощного количества» истребителей F-16. При этом он признал, что соответствующей инфраструктуры для них в стране нет.

Вопрос предоставления Украине F-16 Зеленский обсуждал в ходе недавней поездки в Европу и встреч с лидерами стран Евросоюза.

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал Киев не надеяться на американские самолеты при контрнаступлении. По его словам, в настоящее время речь идет об обучении украинских пилотов, передает «Радиоточка НСН».

