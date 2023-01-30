Зеленский заявил о жесткой ситуации под Артемовском и Угледаром

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал глава государства в своем видеообращении. Он отметил, что сохраняется высокая интенсивность атак.

«Мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Слова украинского лидера о запоздалых поставках танков Abrams говорят о том, что в Киеве в курсе удручающего положения Вооруженных сил Украины, сообщил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

