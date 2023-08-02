Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных разрушениях в стране после ночных взрывов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Харьковской области и Киеве прогремели взрывы. Также хлопки были слышны в районе Одессы, где загорелась портовая инфраструктура. Кроме того, мощные взрывы прогремели в Измаиле, пишет «Свободная пресса».
«Есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — отметил Зеленский.
По словам украинского президента, все оперативные службы страны «сработали эффективно».
Кроме того, Зеленский отметил, что система противовоздушной обороны Украины работает «на максимальной мощности», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru