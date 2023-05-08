Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает новую концепцию безопасности, пишет РИА Новости.
Зеленский отметил, что в новой концепции будут отражены все вопросы национальной безопасности. Помимо прочего, речь идет о законодательной и исполнительной ветвях власти, уточнил президент.
По словам Зеленского, реформы также коснутся образовательной системы, экономики и инфраструктуры.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал украинскому лидеру подать в отставку. Он не исключил, что проблемы в экономике приведут к массовым протестам, передает «Радиоточка НСН».
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