Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности Украины

Зеленский отметил, что в новой концепции будут отражены все вопросы национальной безопасности. Помимо прочего, речь идет о законодательной и исполнительной ветвях власти, уточнил президент.

По словам Зеленского, реформы также коснутся образовательной системы, экономики и инфраструктуры.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал украинскому лидеру подать в отставку. Он не исключил, что проблемы в экономике приведут к массовым протестам, передает «Радиоточка НСН».

