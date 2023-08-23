Зеленский заявил о просьбе военных усилить мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его призвать больше людей в вооруженные силы. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
«Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать», - ответил Зеленский на вопрос журналиста.
Он анонсировал усиление мобилизации после чистки в военкоматах и увольнения коррупционеров.
Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.
Украинский лидер ранее признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru