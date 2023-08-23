Зеленский заявил о просьбе военных усилить мобилизацию

«Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать», - ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Он анонсировал усиление мобилизации после чистки в военкоматах и увольнения коррупционеров.

Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

Украинский лидер ранее признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно, передает «Радиоточка НСН».

