Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони заявил о принятии важных решениях по защите украинского неба.

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По словам украинского лидера, они с Мелони обсудили сотрудничество двух стран. В частности, речь идет о военном сотрудничестве, а также в области безопасности. Зеленский не уточнил, какие именно важные решения по защите украинского неба были приняты.

В апреле газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщала, что средства ПВО Украины среднего радиуса исчерпают свои возможности уже к 23 мая.

Ранее США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. В него вошли средства ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для борьбы с дронами и другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ПВОСпецоперацияИталияУкраинаВладимир Зеленский

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