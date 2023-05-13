Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони заявил о принятии важных решениях по защите украинского неба.
По словам украинского лидера, они с Мелони обсудили сотрудничество двух стран. В частности, речь идет о военном сотрудничестве, а также в области безопасности. Зеленский не уточнил, какие именно важные решения по защите украинского неба были приняты.
В апреле газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщала, что средства ПВО Украины среднего радиуса исчерпают свои возможности уже к 23 мая.
Ранее США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. В него вошли средства ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для борьбы с дронами и другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».
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