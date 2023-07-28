Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Хмельницкой области прозвучали взрывы

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ», - написал президент Украины.

На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

В Днепропетровской области вечером 28 июля объявили воздушную тревогу. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что слышал взрывы в центре города, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры