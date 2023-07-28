Зеленский заявил о повреждении здания СБУ в Днепре
28 июля 202322:42
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре в результате взрыва повреждено здание Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ», - написал президент Украины.
На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
В Днепропетровской области вечером 28 июля объявили воздушную тревогу. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что слышал взрывы в центре города, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru