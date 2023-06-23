Зеленский заявил о невозможности выборов на Украине до конца конфликта

Выборы президента на Украине не могут состояться до тех пор, пока на территории республики продолжаются боевые действия. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британской вещательной корпорации ВВС, которое он опубликовал в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что украинское законодательство в данном случае однозначно определяет, что голосование должно проводиться в мирное время. Так Зеленский ответил на вопрос, состоятся ли президентские выборы в 2024 году.

Президент также раскрыл сроки поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16. По его словам, это произойдёт через 6 – 7 месяцев. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор авиации Сергей Липовой, после F-16 Запад может начать передавать Киеву дальнобойные ракеты.

