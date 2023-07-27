Зеленский заявил о нескольких попаданиях после атаки по Украине

В результате атаки по Украине, которая произошла 26 июля, есть несколько попаданий, сообщил в видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

«Есть и падение обломков ракет», — сказал президент. Он не уточнил, куда были попадания и какие объекты повреждены.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Также стало известно о мощном взрыве в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры