Зеленский заявил о нескольких попаданиях после атаки по Украине
27 июля 202302:27
В результате атаки по Украине, которая произошла 26 июля, есть несколько попаданий, сообщил в видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.
«Есть и падение обломков ракет», — сказал президент. Он не уточнил, куда были попадания и какие объекты повреждены.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.
Также стало известно о мощном взрыве в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru