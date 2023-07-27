Зеленский заявил о нескольких попаданиях после атаки по Украине

«Есть и падение обломков ракет», — сказал президент. Он не уточнил, куда были попадания и какие объекты повреждены.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Также стало известно о мощном взрыве в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

