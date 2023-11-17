Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине

По его словам, Россия якобы намерена «создать хаос» в украинском обществе, что в итоге привело бы к «Майдану-3».

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — приводит Bloomberg слова Зеленского.

Президент отметил, что информацией о таких планах обладает разведка Украины и ее партнеры.

Ранее, 16 ноября, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отмечал, что Зеленскому осталось «недолго».

Пессимистичную оценку ситуации на фронте выразил в октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В статье для The Economist он заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, а также предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия. Они, указал Залужный, могут растянуться на годы, передает «Радиоточка НСН».

