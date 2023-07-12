Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что встреча длилась в два раза дольше, чем планировалось, остановил встрече лишь протокол. По его словам, лидеры обсудили все необходимые вопросы.

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При этом Зеленский заявил, что Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.

Ранее глава Украины также заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:УкраинаНАТОВладимир Зеленский

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