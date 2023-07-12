Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что встреча длилась в два раза дольше, чем планировалось, остановил встрече лишь протокол. По его словам, лидеры обсудили все необходимые вопросы.