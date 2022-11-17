Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет

«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - сказал украинский глава во время выступления на экономическом форуме агентства Блумберг.

В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой Киеву помощи.



