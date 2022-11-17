Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет. По его словам, все коррупционеры уехали из страны.
«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - сказал украинский глава во время выступления на экономическом форуме агентства Блумберг.
В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой Киеву помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Глава иранского МИД обвинил Израиль и Запад в попытке организовать гражданскую войну в Иране
- Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
- Премьер Украины заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
- Siemens заявила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России
- Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет
- Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
- В Госдуме заявили, что Украина обязана выплатить России репарации
- Пригожин отрицает, что якобы убитый кувалдой боец Нужин был передан по обмену
- Мантуров призвал создать фонд развития промышленности на новых территориях России
- СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru