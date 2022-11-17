Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет. По его словам, все коррупционеры уехали из страны.

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«Не будет никакой коррупции, сейчас ее и нет… Все коррупционеры уехали. Мы объединены», - сказал украинский глава во время выступления на экономическом форуме агентства Блумберг.

В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой Киеву помощи.


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ТЕГИ:УкраинаКоррупцияВладимир Зеленский
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