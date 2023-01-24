Зеленский запретил чиновникам и депутатам отдыхать за пределами страны
Госслужащим и депутатам Украины теперь запрещено выезжать за границу на отдых или по другим, не связанными с нуждами государства и целями, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
По его словам, на этот счет есть решение Совета национальной безопасности и обороны. «Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве», — заявил украинский лидер.
«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — отметил Зеленский.
Ранее в России региональным чиновникам настоятельно рекомендовали не устраивать отпуска на заграничных курортах. Это вызвано с последними громкими скандалами, связанными с отпусками на зарубежных курортах. После этого в регионах стали ограничивать чиновников и депутатов вправе выехать за пределы России.
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