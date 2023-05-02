Зеленский захотел продлить мобилизацию на три месяца

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил продлить сроки военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщает «РЕН ТВ».

Депутат Останина: Россияне ринулись менять пол из-за мобилизации

Они истекают 19 мая. Проекты законов об этом были внесены главой государства на рассмотрение в Верховную раду. Таким образом, президент настаивает на продлении военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца. Военное положение и мобилизация в стране действуют больше года.

Ранее прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры