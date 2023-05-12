Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым лиц и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физлиц и 28 юрлиц, связанных с металлургическим комбинатом «Запорожсталь», принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом в своем Telegram-канале написал Зеленский.
По мнению руководства страны, Россия контролировала предприятие, чем вредила экономике Украины. «Запорожсталь» считается одним из самых крупных металлургических комбинатов Европы.
Зеленский также объявил о запуске процедуры конфискации российской доли в компании, что, по его словам, приведет к стопроцентному функционированию «Запорожстали» на украинскую экономику.
Ранее Forbes назвал самых богатых украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru