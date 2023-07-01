Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц и 290 компаний, в том числе из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против 192 физических лиц, большинство из которых - граждане России, а также в отношении 291 компаний. В их числе российские заводы и компании. Срок действия рестрикций предусмотрен документом украинского лидера на десять лет, передает ТАСС.
Указ опубликован на сайте главы государства.
Ограничения президента Украины касаются руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.
Помимо российских компаний украинские санкции затрагивают деятельность юрлиц Белоруссии, Грузии и Казахстана.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что будет «публично бороться» с теми странами, которые помогают обходить антироссийские санкции. Об этом сообщило РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru