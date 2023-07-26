Зеленский внес в Верховную раду проект о продлении мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении мобилизации и режима военного положения, сообщило агентство РИА Новости.
Автором проекта стал сам Зеленский. Пояснительной записки к нормативно-правовому акту нет.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней - до 15 ноября 2023 года.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил президента Украины в уничтожении армии. По его словам, глава государства следует указам Запада, который игнорирует большие потери ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru