Зеленский: В сухопутных войсках ВСУ служат 600 тысяч солдат

В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на сегодняшний день служат 600 тысяч солдат. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер страны Владимир Зеленский.

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«Около 600 тысяч воинов разных родов войск», - написал он.

Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о смерти еще одного воевавшего за ВСУ актера из «Возвращения Мухтара».

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Фото: telegram.org
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