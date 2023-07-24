Зеленский: В результате удара по Одессе пострадало здание консульства Греции

В Одессе в результате удара со стороны России повреждено здание консульства Греции, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

В Минобороны РФ опровергли данные Украины об ударе высокоточным оружием по храму в Одессе

По его словам, за минувшую ночь в городе повреждены около 50 строений, из них 25 являлись памятниками архитектуры.

Ранее Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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