Зеленский: В результате удара по Одессе пострадало здание консульства Греции
24 июля 202306:02
В Одессе в результате удара со стороны России повреждено здание консульства Греции, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, за минувшую ночь в городе повреждены около 50 строений, из них 25 являлись памятниками архитектуры.
Ранее Захарова возложила на Киев ответственность за повреждение собора в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru