Зеленский уволил всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов страны после заседания Совета национальной обороны и безопасности Украины.
«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена», - сказал в своем видеообращении украинский лидер.
Тех, кто захочет сохранить погоны, отправят на фронт, на их место будут назначены участвовавшие в боях граждане страны.
На сегодняшний день на Украине в отношении военкомов завели 112 уголовных дел, 33 находятся в статусе подозреваемых.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что на Украине зимой могут объявить массовую мобилизацию, а военное положение будет продлено до конца следующего года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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