Зеленский уволил всех областных военкомов

«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена», - сказал в своем видеообращении украинский лидер.

Тех, кто захочет сохранить погоны, отправят на фронт, на их место будут назначены участвовавшие в боях граждане страны.

На сегодняшний день на Украине в отношении военкомов завели 112 уголовных дел, 33 находятся в статусе подозреваемых.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что на Украине зимой могут объявить массовую мобилизацию, а военное положение будет продлено до конца следующего года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

