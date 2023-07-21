Зеленский уволил критиковавшего его посла в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который назвал «нездоровым сарказмом» слова украинского лидера о министре обороны Бене Уоллесе.
Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
Несколько дней назад Пристайко в интервью Sky News назвал «нездоровым сарказмом» слова Зеленского о том, что он может благодарить за помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро. Дипломат добавил, что россияне не должны видеть противоречия между Украиной и странами Запада.
Ранее Зеленский уволил семерых чиновников после скандала с киевскими бомбоубежищами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru