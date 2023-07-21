Зеленский уволил критиковавшего его посла в Великобритании

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Несколько дней назад Пристайко в интервью Sky News назвал «нездоровым сарказмом» слова Зеленского о том, что он может благодарить за помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро. Дипломат добавил, что россияне не должны видеть противоречия между Украиной и странами Запада.

Ранее Зеленский уволил семерых чиновников после скандала с киевскими бомбоубежищами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

