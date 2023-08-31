Зеленский: Украине нужно около 160 истребителей F-16

Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, чтобы не дать пилотам России доминировать в воздухе. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.

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Он отметил, что на данный момент у Киева есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.

Ранее, 31 августа, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что летчиков Украины уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на F-16. По его словам, отправка истребителей Киеву является политическим шагом, который не будет иметь никакого практического эффекта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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