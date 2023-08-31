Зеленский: Украине нужно около 160 истребителей F-16
Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, чтобы не дать пилотам России доминировать в воздухе. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.
Он отметил, что на данный момент у Киева есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.
Ранее, 31 августа, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что летчиков Украины уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на F-16. По его словам, отправка истребителей Киеву является политическим шагом, который не будет иметь никакого практического эффекта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Le Figaro: Франция теряет влияние в Африке, в то время как Россия наращивает его
- Путин откроет в День знаний новые школы в пяти регионах РФ
- В МИД Турции назвали цель переговоров с Лавровым
- Карпин заявил, что с Катаром и Египтом сыграют разные сборные России
- Зеленский: Украине нужно около 160 истребителей F-16
- Концерт Zivert в Белгороде отменили
- Толпа мигрантов набросилась на подростка в подмосковном Одинцово
- Эксперт по недвижимости Бендриков назвал идеальное время для покупки дачи
- Чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг
- NYT: Киев разрабатывает около 6 моделей БПЛА с большой дальностью полета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru