Зеленский: Украина пытается ускорить переговоры о членстве в ЕС

«Максимально стараемся, чтобы Украина в этом году была готова к открытию переговоров о членстве», - сказал глава государства.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее признала, что Киев не успевает до октября выполнить рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности. Дипломат призвал Киев работать по этому вопросу с НАТО и отдельными странами, сообщает «Радиоточка НСН».

