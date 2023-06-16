Зеленский сообщил об участии Буданова в заседании военного кабинета

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Подтверждающих фото и видео с мероприятия украинский лидер не предоставил.

Ранее сообщалось, что Буданов 29 мая был ранен в результате ракетного удара России по штаб-квартире ГУР в Киеве. По некоторым данным, глава ведомства находится в военном госпитале Берлина. В медучреждении информацию опровергли.

Как сообщала «Радиоточка НСН», Минобороны Украины 11 июня опубликовало ролик о контрнаступлении ВСУ с участием Буданова. На протяжении всего видео глава ГУР молчит и смотрит в одну точку.

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ФОТО: соцсети
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