Зеленский сообщил об участии Буданова в заседании военного кабинета
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Подтверждающих фото и видео с мероприятия украинский лидер не предоставил.
Ранее сообщалось, что Буданов 29 мая был ранен в результате ракетного удара России по штаб-квартире ГУР в Киеве. По некоторым данным, глава ведомства находится в военном госпитале Берлина. В медучреждении информацию опровергли.
Как сообщала «Радиоточка НСН», Минобороны Украины 11 июня опубликовало ролик о контрнаступлении ВСУ с участием Буданова. На протяжении всего видео глава ГУР молчит и смотрит в одну точку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru