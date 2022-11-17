Зеленский рассказал, почему не эвакуировал население Украины

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался эвакуировать людей из городов для поднятия боевого духа войск.

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Об этом он сообщил в эфире единого украинского телемарафона. В начале специальной военной операции украинские власти рассматривали подобный план действий, речь шла о полном вывозе населения и консервации инфраструктуры Киева.

«Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?.. Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?» — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что не считает такое решение тактикой «живого щита».

Ранее президент Украины заявил, что получал «сигналы» от дружественных ему политиков о готовности Москвы к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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