Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО
29 сентября 202217:13
Срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назначено на 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в своем Telegram-канале.
По его словам, повестка дня и другие подробности будут раскрыты позже.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru