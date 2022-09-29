Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО

Срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назначено на 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в своем Telegram-канале.

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По его словам, повестка дня и другие подробности будут раскрыты позже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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