Зеленский проведет в пятницу срочное заседание СНБО

По его словам, повестка дня и другие подробности будут раскрыты позже.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет 30 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



