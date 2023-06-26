Зеленский призвал усилить давление на Россию
26 июня 202305:21
Мир должен давить на Россию, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с главой США Джо Байденом.
По его словам, это необходимо делать до полного восстановления международного порядка. Президент Украины затронул с американским коллегой вопрос расширения оборонного партнерства с упором на оружие большой дальности.
Ранее Зеленский поддержал действия Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru