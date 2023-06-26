Зеленский призвал усилить давление на Россию

Мир должен давить на Россию, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с главой США Джо Байденом.

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По его словам, это необходимо делать до полного восстановления международного порядка. Президент Украины затронул с американским коллегой вопрос расширения оборонного партнерства с упором на оружие большой дальности.

Ранее Зеленский поддержал действия Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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