Зеленский признал, что темп контрнаступления ВСУ ниже ожидаемого

Президент Украины Владимир Зеленский согласился, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы. Это он констатировал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он.