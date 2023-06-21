Зеленский признал, что темп контрнаступления ВСУ ниже ожидаемого

Президент Украины Владимир Зеленский согласился, что ожидаемое с конца прошлого года контрнаступление вооруженных сил страны развивается «медленнее», чем он желал бы. Это он констатировал в интервью британской вещательной корпорации BBC.

При этом, как выразился Зеленский, «контрнаступление - это не голливудский фильм». Исходя из этого, не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, подчеркнул он.

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Сейчас в Лондоне проходит Конференция по восстановлению Украины с участием представителей 61 страны. Как отмечает RT, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной с российской стороны.

Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, ВСУ, по всей видимости, попытаются прорваться к Азовскому морю. Однако пока они задействовали меньшую часть подготовленных сил.

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ФОТО: скрин из социальных сетей
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