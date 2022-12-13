Зеленский привал помочь в закупке 2 миллиардов кубометров газа

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления во время саммита G7 потребовал помочь Киеву с покупкой двух миллиардов кубометров газа, сообщает «РЕН ТВ».

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«Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе», — сказал глава государства. По его словам, Украина нуждается в усиленной поддержке зимой в вопросе поставок энергоносителя. Дополнительно стране нужно купить еще два миллиарда кубометров газа, отметил Зеленский.

Ранее президент сообщил, что Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины. «Помогает Норвегия и с закупкой газа», — отметил Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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