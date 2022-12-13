Зеленский привал помочь в закупке 2 миллиардов кубометров газа

«Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе», — сказал глава государства. По его словам, Украина нуждается в усиленной поддержке зимой в вопросе поставок энергоносителя. Дополнительно стране нужно купить еще два миллиарда кубометров газа, отметил Зеленский.

Ранее президент сообщил, что Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины. «Помогает Норвегия и с закупкой газа», — отметил Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

