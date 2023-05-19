Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину

«Пригласил [...] с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Украинский лидер также поблагодарил ас-Судани за солидарность с Украиной, а также обсудил с ним возможное участие Ирака в разработке «формулы мира».

Ранее Пресс-секретарь Зеленского заявил о преждевременности разговоров о мирном саммите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».