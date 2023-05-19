Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину
19 мая 202318:50
Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.
«Пригласил [...] с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества», - говорится в сообщении.
Украинский лидер также поблагодарил ас-Судани за солидарность с Украиной, а также обсудил с ним возможное участие Ирака в разработке «формулы мира».
Ранее Пресс-секретарь Зеленского заявил о преждевременности разговоров о мирном саммите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru