Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

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«Пригласил [...] с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Украинский лидер также поблагодарил ас-Судани за солидарность с Украиной, а также обсудил с ним возможное участие Ирака в разработке «формулы мира».

Ранее Пресс-секретарь Зеленского заявил о преждевременности разговоров о мирном саммите, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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